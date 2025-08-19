В Ташкенте загорелся строящийся Центр исламской цивилизации

В Ташкенте в Центре исламской цивилизации произошел пожар. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщил портал Nuz.

По его данным, в 11.11 (12.11 по Бишкеку) в МЧС поступило сообщение о возгорании строительных материалов на территории Центра исламской цивилизации, расположенного на улице Заркайнар в Ташкенте.

На место происшествия прибыли дежурные пожарно-спасательные экипажи и дополнительные силы. В настоящее время они тушат огонь.

По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет.

Центр исламской цивилизации в Ташкенте — это крупный культурный, научный и просветительский комплекс, включающий в себя музей, исследовательский институт, библиотеки и другие научные и образовательные подразделения.

Центр строится в Ташкенте семь лет. Сейчас работа над ним вышла на финишную прямую.