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Происшествия

Экс-сотрудник МВД, финансировавший ОПГ Салимбая бойвочча, вновь задержан

Повторно задержан бывший сотрудник МВД А.Ж.С., который подозревается в финансировании деятельности организованной преступной группы. Об этом сообщили в пресс-службе ГКНБ.

Напомним, А.Ж.С. первый раз задерживали в августе 2024 года. Он занимал различные руководящие должности, в том числе начальника транспортного отдела международного аэропорта города Ош. Чтобы развить свой бизнес, А.Ж.С. установил связи с одним из лидеров криминалитета Узбекистана, ранее объявленным в розыск спецслужбами Кыргызстана, Салимом Абдувалиевым (Салимбай бойвочча), и финансировал ОПГ соседней страны. Вместе с ним тогда же задержали и экс-депутата Жогорку Кенеша Салайдина Айдарова.

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В декабре 2024 года в отношении А.Ж.С. мера пресечения была изменена с ареста на подписку о невыезде. Однако в ходе следствия выявлено, что обвиняемый неоднократно нарушал условия меры пресечения, систематически не являясь на вызовы следственных органов и игнорируя процессуальные обязательства.

С учетом этих нарушений Октябрьский районный суд Бишкека принял решение вернуть меру пресечения в виде заключения под стражу, и А.Ж.С. помещен в учреждение № 21 при Комитете по миграции КР.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/337397/
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