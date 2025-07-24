Осужденного в Бурятии кыргызстанца для отбывания наказания передадут на родину

Осужденного в Бурятии уроженца Кыргызстана передадут на родину. Такое решение принял Гусиноозерский городской суд.

Уточняется, что ранее кыргызстанца осудили за грабеж (пункт «г» части 2 статьи 161 УК РФ). Сначала ему дали четыре года условно с испытательным сроком три года. Однако позже условный срок отменили и приговорили к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Осужденный дал письменное согласие на передачу на родину для отбывания наказания. Верховный суд КР принял к исполнению измененный приговор Гусиноозерского горсуда.