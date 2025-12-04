14:17
USD 87.45
EUR 101.83
RUB 1.13
Общество

В Бурятии пообещали защищать права трудовых мигрантов из Кыргызстана

В Улан-Удэ состоялась встреча уполномоченного по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой и консула, руководителя канцелярии посольства Кыргызстана в России в Иркутске Азамата Омуралиева.

Главным итогом переговоров стала договоренность о всестороннем взаимодействии для защиты прав и законных интересов граждан КР, проживающих и работающих в Бурятии, сообщили в аппарате омбудсмена.

Отмечается, что стороны также наметили конкретные шаги по укреплению сотрудничества. В планах — обмен опытом, совместные мероприятия, направленные на повышение правовой грамотности кыргызстанцев, а также на профилактику нарушений их прав и свобод.

«Встреча подчеркнула важность прямого диалога на региональном уровне для обеспечения достойной жизни каждого человека, независимо от гражданства», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/353350/
просмотров: 321
Версия для печати
Материалы по теме
В Москве запретили объявления о найме только граждан Кыргызстана и Узбекистана
Сбор биометрики мигрантов теперь будет проходить во всех пунктах пропуска России
Президент России ужесточил условия получения трудовыми мигрантами полиса ОМС
В России предлагают перейти к организованному набору трудовых мигрантов
Москва упростит условия для мигрантов из КР: Дмитрий Песков озвучил детали
Мигрантам больше не будут дарить деньги за рождение ребенка в Югре
В России ужесточили правила получения полисов ОМС для трудовых мигрантов
В Иркутске незаконно легализовали более 1 тысячи 500 граждан из Центральной Азии
Операция «Нелегал-2025»: из России выдворят более 19 тысяч нарушителей закона
Кыргызстанца арестовали в России за двойное нарушение запрета на въезд
Популярные новости
Прощай, Бишкек! Готовы&nbsp;ли вы&nbsp;уехать на&nbsp;джайлоо по&nbsp;совету замминистра? Опрос Прощай, Бишкек! Готовы ли вы уехать на джайлоо по совету замминистра? Опрос
Дан старт строительству альтернативного тоннеля &laquo;Келечек&raquo; на&nbsp;перевале Тоо-Ашуу Дан старт строительству альтернативного тоннеля «Келечек» на перевале Тоо-Ашуу
МВД КР: Список якобы будущих депутатов Жогорку Кенеша в&nbsp;соцсетях&nbsp;&mdash; фейк МВД КР: Список якобы будущих депутатов Жогорку Кенеша в соцсетях — фейк
И. о. главы Министерства здравоохранения&nbsp;КР представили коллективу И. о. главы Министерства здравоохранения КР представили коллективу
Бизнес
Central Asia Capital и&nbsp;&laquo;Российская газета&raquo; подписали партнерское соглашение Central Asia Capital и «Российская газета» подписали партнерское соглашение
Кешбэк 5&nbsp;процентов от&nbsp;BAKAI&nbsp;&mdash; покупайте в&nbsp;супермаркетах весь декабрь выгоднее Кешбэк 5 процентов от BAKAI — покупайте в супермаркетах весь декабрь выгоднее
Куда инвестируют в&nbsp;Бишкеке, когда традиционные способы теряют привлекательность Куда инвестируют в Бишкеке, когда традиционные способы теряют привлекательность
ОСАГО в&nbsp;MegaPay: быстро, удобно и&nbsp;доступно каждому ОСАГО в MegaPay: быстро, удобно и доступно каждому
4 декабря, четверг
14:17
Регистрация и страховка. Новые правила для электросамокатов вводят в Казахстане Регистрация и страховка. Новые правила для электросамок...
14:10
Когда исчезнут завалы мусора в Бишкеке, рассказал вице-мэр
14:05
Страны Центральной Азии согласовали лимиты воды на 2025-2026 годы
14:00
Бишкек-2050: четыре мегапроекта, которые могут навсегда изменить столицу
13:58
Google Alert сообщил о землетрясении магнитудой 4,6 на границе РК и КР