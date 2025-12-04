В Бурятии пообещали защищать права трудовых мигрантов из Кыргызстана

В Улан-Удэ состоялась встреча уполномоченного по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой и консула, руководителя канцелярии посольства Кыргызстана в России в Иркутске Азамата Омуралиева.

Главным итогом переговоров стала договоренность о всестороннем взаимодействии для защиты прав и законных интересов граждан КР, проживающих и работающих в Бурятии, сообщили в аппарате омбудсмена.

Отмечается, что стороны также наметили конкретные шаги по укреплению сотрудничества. В планах — обмен опытом, совместные мероприятия, направленные на повышение правовой грамотности кыргызстанцев, а также на профилактику нарушений их прав и свобод.

«Встреча подчеркнула важность прямого диалога на региональном уровне для обеспечения достойной жизни каждого человека, независимо от гражданства», — говорится в сообщении.