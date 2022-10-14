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Власть

Бангладеш предлагает Кыргызстану открыть посольства в Дакке и Бишкеке

В Астане (Казахстан) на полях VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии министр иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбек Кулубаев провел встречу со своим коллегой из Народной Республики Бангладеш Абдулой Моменом.

Обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Особое внимание уделено созданию совместных предприятий в IT-секторе, текстильной и швейной промышленности, развитию туризма, налаживанию межпарламентских связей, а также расширению договорно-правовой базы между странами.

Жээнбек Кулубаев, отметив, что Кыргызстан обладает статусом ВСП+, который дает возможность экспортировать в страны Евросоюза свыше 6 тысяч товарных позиций с применением таможенных преференций, призвал бангладешскую сторону рассмотреть возможность использования этих преимуществ.

Бангладешская сторона выразила готовность к взаимовыгодному сотрудничеству, а также предложила взаимное открытие дипломатических представительств двух государств.

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/248034/
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