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Общество

В Бишкек из Бангладеш вернулись 103 кыргызстанца

В Бишкек из Бангладеш вернулись 103 кыргызстанца. Об этом сообщает МИД КР.

Отмечается, что накануне чартерным рейсом авиакомпании Aviatraffic Company по маршруту Бишкек — Дакка — Бишкек в Кыргызстан вернулись 103 соотечественника.

«Этим же авиарейсом из Бангладеш также вывезены граждане Узбекистана и Таджикистана. Им в соответствии с обращением властей соседних государств будет предоставлен транзитный коридор для возвращения на родину», — сказали в ведомстве.

Все прибывшие помещены в обсервацию для прохождения соответствующих медицинских процедур.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158131/
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