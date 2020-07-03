В Бишкек из Бангладеш вернулись 103 кыргызстанца. Об этом сообщает МИД КР.

Отмечается, что накануне чартерным рейсом авиакомпании Aviatraffic Company по маршруту Бишкек — Дакка — Бишкек в Кыргызстан вернулись 103 соотечественника.

«Этим же авиарейсом из Бангладеш также вывезены граждане Узбекистана и Таджикистана. Им в соответствии с обращением властей соседних государств будет предоставлен транзитный коридор для возвращения на родину», — сказали в ведомстве.

Все прибывшие помещены в обсервацию для прохождения соответствующих медицинских процедур.