Нурлан Мотуев обматерил сотрудников РУВД. Его арестовали на 5 суток

Бывшего угольного короля Нурлана Мотуева арестовали на пять суток из-за нецензурных выражений в адрес правоохранителей. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Свердловского района столицы.

Фото из интернета. Нурлан Мотуев обматерил сотрудников РУВД, из-за чего его арестовали на пять суток

Нурлана Мотуева доставили в РУВД накануне вечером, 8 июля для проведения профилактической беседы, во время которой он начал материть правоохранителей. На него составлен протокол по статье «Мелкое хулиганство» Кодекса о правонарушениях КР.

Сегодня, 9 июля, решением Свердловского районного суда Нурлана Мотуева арестовали на пять суток.