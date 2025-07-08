Более 500 иностранцев задержали в Москве в рамках миграционных рейдов. Об этом сообщает СК РФ.

Уточняется, что Следственный комитет совместно с другими правоохранительными органами провел в Москве «рейды по выявлению и пресечению незаконной миграции», силовики «с целью выявления каналов незаконной миграции» обследовали хостелы и молельные дома.

Более 500 человек задержали для проверки миграционного законодательства и на предмет возможного совершения других правонарушений.

Более 30 иностранцев были привлечены к административной ответственности и выдворены из страны, задержан один иностранный гражданин, находившийся в федеральном розыске.

В ноябре прошлого года правительство РФ приняло постановление «О проведении эксперимента по апробации правил и условий въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства». Краткая инструкция для намеревающихся отправиться в Россию на десяти разных языках содержится на портале «Госуслуги».

С 5 февраля в РФ начал действовать режим высылки нелегальных мигрантов. Иностранец, в отношении которого применяется режим высылки, подлежит включению в реестр контролируемых лиц до его выдворения (депортации или самостоятельного выезда) из государства либо до урегулирования правового положения на территории России.

А с 30 июня иностранцы, планирующие въезд в Россию, обязаны пройти регистрацию через мобильное приложение «Госуслуги RuID» и оформить электронную заявку не позднее чем за 72 часа до предполагаемой даты пересечения границы. Пилотный проект направлен на модернизацию и повышение эффективности процедур пересечения государственной границы РФ, и участие проходит на добровольной основе. Приложение RuID доступно для скачивания в App Store и Google Play.