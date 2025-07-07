На баланс государства возвращено здание детского сада в Кара-Балте

ГКНБ КР на баланс государства возвращен детский сад, расположенный в городе Кара-Балте Чуйской области с территорией более 5 тысяч квадратных метров.

Так, установлено, что детский сад в 1997 году был незаконно приватизирован частными лицами, после чего в целях легализации указанного здания детского сада в 2001 году, на основании решения государственных органов на базе здания и территории детского сада создается крестьянское хозяйство (молочный цех, пекарня).

В дальнейшем на указанной территории социально важного объекта открыли автомобильную школу для обучения курсантов по вождению в коммерческих целях. По результатам проведенных соответствующих мероприятий 4 июля вышеотмеченный социальный объект был возвращен на баланс государства для использования по назначению в качестве детского сада.