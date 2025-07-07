Детский оздоровительный центр «Красная гвоздика» вернули в госсобственность

В государственную собственность вернули детский оздоровительный центр «Красная гвоздика». Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Объект расположен в селе Таш-Добо Аламединского района Чуйской области на участке площадью 5,4 гектара.

Отмечается, что ранее центр принадлежал Профсоюзу работников образования и науки КР, но в 2017 году прежнее руководство профсоюза совершило незаконный обмен оздоровительного центра на пустующий участок в селе Тон Иссык-Кульской области площадью 73 сотки.

«В результате государству был нанесен ущерб в размере 305 миллионов сомов, что квалифицируется как ущерб в особо крупном размере», — сообщили в ГКНБ.

В спецслужбе добавили, что возвращение данного объекта позволит использовать его по прямому назначению — летнего отдыха и оздоровления детей и подростков.