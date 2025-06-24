За час до перемирия. Иран атаковал Израиль баллистическими ракетами

Иран атаковал баллистическими ракетами Израиль за час до перемирия стран, о котором ранее заявил президент США Дональд Трамп.

По данным ЦАХАЛ, было выпущено шесть ракет двумя залпами: первая атака включала две ракеты, а вторая — четыре. Во время последней волны снаряд поразил жилой дом в Беэр-Шеве. В результате пострадали минимум семь человек, один находится в критическом состоянии.

Чуть позже Армия Израиля уточнила, что также минимум три человека погибли в результате попадания иранской ракеты в жилое здание.

Напомним, глава Белого дома проинформировал, что Иран и Израиль договорились о прекращении огня, которое наступит примерно через шесть часов.

По его словам, между Израилем и Ираном достигнута договоренность о полном и тотальном прекращении огня (приблизительно через 6 часов, когда Израиль и Иран завершат свои текущие финальные миссии), сроком на 12 часов, по истечении которых война будет считаться оконченной.