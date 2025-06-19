Обострение на Ближнем Востоке: число погибших растет, заявления аятоллы и МАГАТЭ

Конфликт в ближневосточном регионе по-прежнему находится в фазе эскалации. Ракетные удары, которыми обмениваются Иран и Израиль, продолжаются уже шестой день.

По меньшей мере 639 человек погибли, 1 тысяча 329 ранены в Иране в результате израильских ударов. Об этом заявили в правозащитной группе Human Rights Activists.

Правозащитники утверждают, что подсчитали число жертв, опираясь на сообщения, опубликованные в Иране, и перепроверяя их при помощи сети собственных источников. По их словам, им удалось установить личности 2/3 погибших: 263 гражданских и 154 военных и силовиков.

Human Rights Activists — организация, которая в основном отслеживает и обнародует факты нарушения прав человека властями Ирана.

США готовятся нанести удар по Ирану в ближайшие дни, утверждает Bloomberg.

ВВС Израиля наносят серию ударов по Тегерану и другим районам Ирана, сообщает армия.

В мировой прессе широко обсуждается возможность удара авиации США по подземному заводу по обогащению урана в Фордо. Военные эксперты говорят, что только у США есть сверхтяжелые (13,6 тонны) высокоточные бомбы, которые теоретически могут пробить десятки метров горной породы, под которыми спрятаны тоннели и залы. У Израиля, как говорят эксперты, такого оружия нет.

Трамп утвердил план нападения на Иран, но пока не отдал окончательного приказа, утверждает The Wall Street Journal

Президент США Дональд Трамп еще вечером 17 июня одобрил план американского удара по Ирану, но отложил его исполнение, решив подождать, не откажется ли Иран от своей ядерной программы, сообщает Wall Street Journal.

18 июня Дональд Трамп на вопрос журналистов об ударе по ядерным объектам Ирана ответил: «Может, я это сделаю, а может, и не сделаю».

Министры иностранных дел Германии, Франции, Великобритании и глава дипломатии Евросоюза 20 июня проведут в Женеве переговоры с главой МИД Ирана на тему ядерной программы, этот план был согласован с США, информирует Reuters со ссылкой на немецкий дипломатический источник.

Глава Белого дома призвал власти Ирана к «безоговорочной капитуляции».

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи в ответ на призыв Дональда Трампа капитулировать заявил, что иранский народ «никогда не сдается».

«Умные люди, которые знают Иран, иранскую нацию и ее историю, никогда не будут говорить с этой нацией угрожающим языком, потому что иранская нация не сдастся, и американцы должны знать, что любое военное вмешательство США, несомненно, будет сопровождаться непоправимым ущербом», — сказал он в своем обращении к народу.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также выступил с обращением к своему народу.

Он сказал, что операция по устранению ядерной угрозы Ирана продвигается вперед и что Израиль контролирует небо над Тегераном.

Нетаньяху заявил, что, несмотря на болезненные потери, внутренний фронт Израиля остается сильным и поблагодарил президента США Дональда Трампа за поддержку, добавив, что лидеры находятся в постоянном контакте.

Ранее иранские государственные СМИ Ирана сообщали о новых ударах по Израилю. Иран также утверждал, что ракеты успешно прорвали израильскую противовоздушную оборону.

Израильские военные не сообщали об иранской атаке, но заявили, что запустили собственные ракеты по иранскому ракетному объекту.

Тегеран ввел временное ограничение доступа к интернету.

Тем временем выяснилось, что у МАГАТЭ нет доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия.

Инспекторы МАГАТЭ не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия, но ситуация все равно вызывает тревогу, заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.

По его словам, ни одна страна в мире не обогащает уран до уровня 60 процентов, который технически почти на 90 процентов равен тому, что необходимо для создания ядерного оружия.

«Мы инспекторы. Мы не политические аналитики и не государственные чиновники. Поэтому, чтобы заявить о наличии активной программы по созданию ядерного оружия, нам нужны конкретные доказательства, а таких мы не видели... Я не стал бы оценивать анализ, проведенный израильской разведкой. Это их оценка ситуации, и я не знаком с внутренними докладами или информацией, которые у них могут быть», — сказал Рафаэль Гросси в интервью журналистам.

Он добавил, что МАГАТЭ всегда напоминало иранским представителям, что создание ядерного оружия несовместимо с исламом.