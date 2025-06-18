Обострение на Ближнем Востоке: стороны призывают жителей своих стран к эвакуации

Конфликт в ближневосточном регионе продолжает развиваться. Ракетные удары, которыми обмениваются Иран и Израиль, не прекращаются с 13 июня.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) выдал предупреждение о необходимости эвакуироваться жителям части Тель-Авива. Сообщения распространяют агентства Ирана.

В КСИР заявили, что Иран установил полный контроль над воздушным пространством Израиля.

«Сегодняшняя ракетная атака показала, что мы получили полный контроль над небом оккупированных территорий (так в Иране называют Израиль), и что их жители совершенно беззащитны перед иранскими ракетными атаками», — цитирует заявление ТАСС.

Ранее ЦАХАЛ призвал жителей 18-го района Тегерана к эвакуации. 18-й округ расположен на юго-западе Тегерана. К своему сообщению в соцсетях на фарси израильские военные приложили карту с зоной в этом округе, по которой они планируют нанести удары.

Дональд Трамп заявил, что США установили полный контроль над воздушным пространством Ирана.

Армия обороны Израиля этой ночью сообщала, что Иран снова выпустил ракеты, Израиль предупредил об ударе по целям в Тегеране.

Иран заявляет, что подготовил ракеты и военное оборудование для ударов по США, если Штаты решат присоединиться к войне на стороне Израиля.

Также сообщается, что Иран может начать минировать Ормузский пролив, чтобы зажать американские военные корабли в Персидском заливе. Два иранских чиновника признали, что страна атакует базы США на Ближнем Востоке, начиная с тех, что находятся в Ираке, если Соединенные Штаты вступят в войну Израиля. Иран также будет нацеливаться на любые американские базы в арабских странах, которые участвуют в атаке.

Ранее CNN сообщал, что экстренное совещание Дональда Трампа с командой по национальной безопасности в Белом доме завершилось. Оно длилось чуть больше часа. По данным CBS News, среди ближайших советников Трампа нет полного согласия по вопросу вступления США в войну Израиля с Ираном.

Дональд Трамп заявил, что ожидает от Ирана не переговоров, а полной капитуляции в ядерной сделке.

«У меня нет желания вести переговоры с Ираном. Я ожидаю не меньше чем его полную капитуляцию», — сказал президент США.

В Truth Social он написал, что «никоим образом, ни в какой форме или виде» не обращался к Ирану с просьбой о мирных переговорах.

На борту Air Force One Трамп заявил журналистам, что «все очень просто» — У Ирана не должно быть ядерного оружия. «Они должны были заключить сделку. Я им сказал, заключите сделку. Так что я не знаю. Я не в настроении вести переговоры», — добавил он.

Тем временем Иран объявил, что использовал в атаке по Израилю новейшую ракету, который израильские военные не смогли отследить до ее попадания по цели. Иранские власти запретили всем должностным лицам использовать устройства, подключенные к общим сетям, и продлили запрет на перелеты внутри страны и за ее пределы до ночи 18 июня.

Ynet сообщает об атаке на нефтеперерабатывающие заводы в Тегеране.