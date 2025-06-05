Угрожавший женщине дубинкой водитель задержан, а ее муж оштрафован

Мужчину, который матерился и угрожал дубинкой женщине на дороге, водворили в камеру временного содержания. Об этом 24.kg сообщили в УВД Ленинского района столицы.
Инцидент произошел 3 июня примерно в 20.45 на пересечении улиц Ахунбаева и Баха. По словам женщины, она поворачивала с Ахунбаева на Баха в северном направлении, перед ней на повороте стоял внедорожник, которому она посигналила, потому что он не совершал движения. В ответ на сигнал водитель начал кричать и материть ее. Женщина рассказала, что на пересечении улиц Баха и Гагарина мужчина догнал ее, подрезал и вышел из авто, угрожая телескопической дубинкой.
«В отношении водителя белого внедорожника, который вел себя агрессивно, и супруга женщины, которая была за рулем второго авто, составлены протоколы по статье «Мелкое хулиганство» Кодекса о правонарушениях», — говорится в сообщении.
УВД Ленинского района предупреждает граждан о недопустимости агрессивного и противоправного поведения на дорогах, в том числе проявления физического насилия и нарушений общественного порядка. Подобные действия не только создают угрозу безопасности, но и влекут за собой административную или уголовную ответственность в соответствии с законодательством.