Угрожавший женщине дубинкой водитель задержан, а ее муж оштрафован

Мужчину, который матерился и угрожал дубинкой женщине на дороге, водворили в камеру временного содержания. Об этом 24.kg сообщили в УВД Ленинского района столицы.

Фото пресс-службы УВД Ленинского района. Подозреваемый в мелком хулиганстве