В Аксыйском районе построят детский сад за более чем 55,5 миллиона сомов

В селе Кум Аксыйского района построят детский сад за более чем 55,5 миллиона сомов. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Джалал-Абадское областное управление капитального строительства департамента жилищно-гражданского строительства при Госстрое объявило тендер на возведение детского сада на 100 мест в селе Кум Уч-Коргонского айыльного аймака Аксыйского района.

Запланируемая сумма тендера составляет 55 миллионов 583 тысячи 60 сомов. Метод закупок неограниченный.

Заявки принимаются до 16 января 2025 года.

Детсад намерены построить в течение девяти месяцев со дня подписания контракта.