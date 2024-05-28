Спикер Жогорку Кенеша посетил пострадавшие от наводнения села в Аксыйском районе

Торага Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев посетил Аксыйский район Джалал-Абадской области, где 25 мая сошли мощные селевые потоки. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В рамках рабочей поездки он ознакомился с участком, где есть опасность схода оползня.

Министр чрезвычайных ситуаций Бообек Ажикеев и полномочный представитель президента в Джалал-Абадской области Абсаттар Сыргабаев представили оперативную информацию о принимаемых мерах по предотвращению и ликвидации последствий стихийного бедствия.

В селе Чарба Кара-Камышского сельского округа, Нурланбек Шакиев ознакомился с проектом планируемых работ по изменению русла реки Кара-Суу и укреплению ее берегов.

«Бедствия приходят неожиданно. Учитывая нестабильность погоды, особое внимание следует уделить снижению рисков паводков и оползней по всей республике. Ведь главное богатство нашей страны — это наши люди. И основной обязанностью государства является забота о безопасности граждан», — сказал спикер ЖК.

Напомним, из-за сильных дождей 25 мая поднялся уровень реки Кара-Суу, а водоток увеличился с 35 кубометров до 100 кубометров в секунду. В результате берег реки был размыт, возникла опасность затопления домов в селе Чарба.

Также в рамках рабочей поездки планируется выезд и посещение сел Жузумжан и Кара-Суу, где ранее сошли сели.