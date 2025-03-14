09:04
USD 87.45
EUR 95.09
RUB 1.01
Происшествия

В Джалал-Абадской области ночью произошло землетрясение

Сегодня ночью, около 3.06, в Джалал-Абадской области произошло землетрясение силой 3,5 балла. Об этом сообщил Институт сейсмологии.

По его данным, эпицентр землетрясения находился в горах Тахталы, в 7 километрах к юго-западу от села Бор-Добо, 12 километрах к юго-востоку от села Кетмен-Тобо, 13 километрах к юго-западу от села Жетиген, 15 километрах к юго-западу от села Саргата.

Как отмечается, сила толчков составила:

  • в селе Бор-Добо — 3,5 балла;
  • в селах Кетмен-Тобо, Жетиген, Саргата, Кызыл-Ураан, Кок-Бель, Чалдыбар — 3 балла.

Ранее, 12 марта в 9.11, в Ошской области зарегистрировали землетрясение силой 5 баллов. Интенсивность толчков составила:

  • Ош — около 5 баллов;
  • села Шарк, Таштак, Кызыл-Кыштак, Нариман, Кыргыз-Чек — около 5 баллов;
  • село Кара-Суу — 4 балла.

В результате часть жилых домов и социальных объектов получила повреждения.

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/322759/
просмотров: 293
Версия для печати
Материалы по теме
В Ошской области в результате землетрясения пострадало 25 домов и 12 школ
В результате землетрясения в городе Ош на стенах школы образовались трещины
Землетрясение силой 5 баллов произошло в городе Ош
В Бишкеке прошли штабные учения по подготовке к землетрясениям
Сегодня утром на территории Джалал-Абадской области произошло землетрясение
В Иссык-Кульской области произошло землетрясение
Ученые смогут предсказывать землетрясения заранее: апробация проходит в Бишкеке
При землетрясении в Тибете пострадавших и погибших граждан Кыргызстана нет — МИД
Сейсмологи зафиксировали землетрясения в Чуйской и Джалал-Абадской областях
На юге Кыргызстана произошло землетрясение
Популярные новости
Землетрясение силой 5&nbsp;баллов произошло в&nbsp;городе&nbsp;Ош Землетрясение силой 5 баллов произошло в городе Ош
Азамата Марипова водворили в&nbsp;СИЗО за&nbsp;призывы к&nbsp;массовым беспорядкам Азамата Марипова водворили в СИЗО за призывы к массовым беспорядкам
Погибший во&nbsp;время кок бору игрок выступал за&nbsp;Сокулук против команды из&nbsp;Оша Погибший во время кок бору игрок выступал за Сокулук против команды из Оша
В&nbsp;Токмаке ночью вор проник в&nbsp;кафе. Его нашли пьяным на&nbsp;диване с&nbsp;награбленным В Токмаке ночью вор проник в кафе. Его нашли пьяным на диване с награбленным
Бизнес
Почему кыргызстанцы массово подключаются к&nbsp;новому тарифу &laquo;Семья Премиум&raquo; от&nbsp;О!? Почему кыргызстанцы массово подключаются к новому тарифу «Семья Премиум» от О!?
Борцы с&nbsp;киберпреступностью Кыргызстана встретились на&nbsp;гольф-турнире Борцы с киберпреступностью Кыргызстана встретились на гольф-турнире
Техника и&nbsp;оборудование в&nbsp;лизинг от&nbsp;&laquo;Элдик Банка&raquo; Техника и оборудование в лизинг от «Элдик Банка»
Формирование нового района Бишкека: возможности и&nbsp;проблемы модели &laquo;Все в&nbsp;одном&raquo; Формирование нового района Бишкека: возможности и проблемы модели «Все в одном»
14 марта, пятница
08:51
Импорт товаров из стран Европы в Кыргызстан продолжает сокращаться Импорт товаров из стран Европы в Кыргызстан продолжает...
08:43
Прекращение огня. Дональд Трамп отреагировал на заявления Владимира Путина
08:41
В Джалал-Абадской области ночью произошло землетрясение
08:37
Прекращение огня возможно, но... О каких нюансах сказал президент России
08:22
Паспортизацию памятников проведут в Таласской и Ошской областях
13 марта, четверг
23:41
В TikTok появилась функция запрета использования соцсети подростками после 22.00
22:47
В Казани стартовала международная конференция по сохранению снежного барса
22:24
Лига чемпионов УЕФА. Стали известны все пары четвертьфинала
22:09
Владимир Путин согласен прекратить военные действия в Украине