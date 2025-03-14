В Джалал-Абадской области ночью произошло землетрясение

Сегодня ночью, около 3.06, в Джалал-Абадской области произошло землетрясение силой 3,5 балла. Об этом сообщил Институт сейсмологии.

По его данным, эпицентр землетрясения находился в горах Тахталы, в 7 километрах к юго-западу от села Бор-Добо, 12 километрах к юго-востоку от села Кетмен-Тобо, 13 километрах к юго-западу от села Жетиген, 15 километрах к юго-западу от села Саргата.

Как отмечается, сила толчков составила:

в селе Бор-Добо — 3,5 балла;

в селах Кетмен-Тобо, Жетиген, Саргата, Кызыл-Ураан, Кок-Бель, Чалдыбар — 3 балла.

Ранее, 12 марта в 9.11, в Ошской области зарегистрировали землетрясение силой 5 баллов. Интенсивность толчков составила:

Ош — около 5 баллов;

села Шарк, Таштак, Кызыл-Кыштак, Нариман, Кыргыз-Чек — около 5 баллов;

село Кара-Суу — 4 балла.

В результате часть жилых домов и социальных объектов получила повреждения.