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Происшествия

В Южной Корее снаряды попали в жилые дома. Ранено 15 человек

В Пхочхоне, расположенном в 43 километрах от Сеула, во время совместных военных учений США и Южной Кореи по ошибке сброшено восемь бомб. Об этом сообщает Reuters.

Инцидент произошел сегодня в 7.00 по бишкекскому времени. В результате попадания снарядов 15 человек пострадали, повреждены жилые дома, церковь и автомобили.

«Восемь бомб общего назначения MK-82 нештатно сошли с самолета ВВС KF-16, приземлившись за пределами обозначенного полигона», — приводит цитату заявления военных русская служба «Би-би-си».

Позднее из уточненных сообщений стало известно, что боеприпасы упали на дорогу рядом с жилым домом. Пострадавшие госпитализированы, травмы как минимум двоих из них оцениваются как серьезные.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/321949/
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