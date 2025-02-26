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Происшествия

Тело пропавшей в Гидростроителе Зарины Обировой нашли на поле

Правоохранители задержали 21-летнего парня по подозрению в убийстве. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области. 

Ранее сообщалось, что в селе Гидростроитель Чуйской области пропала 22-летняя Зарина Обирова, которая вышла из дома примерно в 6.00 и не вернулась.

Установлено, что в ночь на 18 февраля Зарина встречалась со знакомым А.Р. на территории средней школы имени В.И.Ленина села Гидростроитель. 

«Там между ними произошел конфликт, в результате которого А.Р. нанес ей телесные повреждения и придушил шнурком от обуви. Девушка скончалась на месте. С целью сокрытия преступления гражданин А.Р. вывез тело на поле и закопал тело девушки листьями и ветками от деревьев», — рассказали в милиции. 

Правоохранители возбудили дело по статье «Убийство» УК КР. Задержан 21-летний А.Р., которого водворили в ИВС. Назначены все необходимые экспертизы. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/321105/
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