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Сотрудники ГСИН передали манежи и игрушки детям осужденных матерей

Сотрудники центрального аппарата Государственной службы исполнения наказаний передали детские манежи и игрушки осужденным с детьми, отбывающим наказание в исправительном учреждении № 2 (женская колония) в селе Степном Аламединского района. Об этом сообщили в пресс-службе ГСИН. 

«Инициатива благотворительной помощи исходила от самих сотрудников, которые решили поддержать осужденных матерей и создать более комфортные условия для их малышей. Подарки осужденным женщинам вручили начальник Главного управления внутренних расследований Эльбрус Токтомамбетов и начальник управления воспитательной, социальной и психологической работы Нурдин Бердикожоев. В ходе встречи они подчеркнули важность соблюдения режима в учреждении и пожелали осужденным скорейшего возвращения в свои семьи», — говорится в сообщении. 

В ГСИН отметили, что осужденные женщины выразили благодарность за оказанное внимание и возможность сделать пребывание их детей более комфортным. В настоящее время в учреждении № 2 содержатся пять женщин с детьми.

«Государство активно поддерживает инициативы, направленные на улучшение условий содержания осужденных. Проводятся строительство новых учреждений, капитальный ремонт, улучшается питание, создаются возможности для трудоустройства, что способствует их ресоциализации», — добавили в ведомстве.

Кроме того, ГСИН продолжает работу по созданию более гуманной среды в местах лишения свободы, в частности в отношении женщин с детьми.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/319294/
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