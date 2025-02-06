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Экс-министра Динару Кутманову и ее сына приговорили к восьми годам тюрьмы

Экс-министра природных ресурсов Динару Кутманову и ее сына Кемелбека Кутманова Первомайский районный суд приговорил к восьми годам лишения свободы каждого с конфискацией имущества. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Динара Кутманова признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 337 УК КР «Злоупотребление должностным положением», ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать государственные должности сроком на три года.

Мера пресечения в отношении экс-министра в виде заключения под стражей оставлена без изменения.

Кемелбек Кутманов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом 1 частью 4 статьи 209 «Мошенничество в особо крупном размере» УК КР, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с конфискацией имущества и с лишением права заниматься индивидуальной предпринимательской деятельностью сроком на три года.

Мера пресечения в отношении сына экс-чиновницы в виде заключения под стражей оставлена без изменения.

Напомним, Динару Кутманову задержали в конце июля 2023 года. В частности, 22 июля пресс-центр ГКНБ рассказал, кто задержан в рамках уголовного дела по фактам коррупции в Минприроды и ОФ «Фонд развития природы» и как экс-министр Динара Кутманова и ее семья присваивали миллионы из различных проектов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/319125/
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