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Происшествия

В Китае мальчик бросил в канализацию фейерверк, это вызвало мощный взрыв

В Китае мальчик пытался запустить фейерверк и взорвал канализацию. Видео, снятое камерами наблюдения, опубликовало издание Daily Mail.

Инцидент произошел в городском округе Чифэн автономного района Внутренняя Монголия. На кадрах видно, как мальчик кладет зажженный фейерверк на канализационный люк, после чего происходит мощный взрыв.

В результате люк оголил шахту канализации, откуда шел поток дыма. Вокруг разлетелись фрагменты покрытия тротуара. Охваченный страхом ребенок тут же покинул место происшествия с криками: «Мама, я напуган», сообщает издание.

По версии полиции, причиной возгорания стала реакция огня от фейерверка с метаном, скопившимся в канализационной шахте.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/318639/
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