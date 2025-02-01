В Китае мальчик бросил в канализацию фейерверк, это вызвало мощный взрыв

В Китае мальчик пытался запустить фейерверк и взорвал канализацию. Видео, снятое камерами наблюдения, опубликовало издание Daily Mail.

Инцидент произошел в городском округе Чифэн автономного района Внутренняя Монголия. На кадрах видно, как мальчик кладет зажженный фейерверк на канализационный люк, после чего происходит мощный взрыв.

В результате люк оголил шахту канализации, откуда шел поток дыма. Вокруг разлетелись фрагменты покрытия тротуара. Охваченный страхом ребенок тут же покинул место происшествия с криками: «Мама, я напуган», сообщает издание.

По версии полиции, причиной возгорания стала реакция огня от фейерверка с метаном, скопившимся в канализационной шахте.