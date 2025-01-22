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Происшествия

В Тонском районе в роддоме скончалась беременная

В Тонском районе Иссык-Кульской области в роддоме скончалась беременная женщина. Ребенок тоже не выжил. Об этом в соцсетях сообщил Нурбек Саяк.

По его словам, женщина вынашивала седьмого ребенка.

Комментируя происшествие, в областной милиции 24.kg рассказали, что 21 января в 3.45 из реанимационного отдела Тонского района поступила информация о том, что у них скончалась женщина, поступившая в родильное отделение.

Факт зарегистрирован, и начата проверка. По предварительным данным, 45-летняя гражданка поступила в роддом 20 января в 23.00 на 40-й неделе беременности с жалобой на боли в животе. После обследования пациентку поместили в палату.

В 2.00 после выхода из туалета женщина почувствовала себя плохо, у нее упало давление. Беременную поместили в реанимацию. Вскоре врачи обнаружили, что пациентка умерла.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, ведется следствие.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/317566/
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