Турфирму обвиняют в обмане более 40 человек. Ущерб оценивается в $35 тысяч

Правоохранители задержали троих человек по подозрению в мошенничестве, сообщили в пресс-службе УВД Первомайского района Бишкека.

«13 января с заявлением обратился М.Ф. с просьбой принять меры в отношении владельцев фирмы «Туран туризм», которые в этом же году взяли у него 105 тысяч 420 сомов и обещали отправить за границу на отдых, но обещанного не выполнили. Было возбуждено дело по статье «Мошенничество» УК КР», — говорится в сообщении.

С заявлениями на турфирму в милицию обратились уже более 40 человек. Общий ущерб составил $35 тысяч.

Правоохранители установили личности подозреваемых и задержали их. Ими оказались Ж.А., 2003 года рождения, З.А., 2006 года рождения и С.Б., 2002 года рождения. Всех троих водворили в ИВС ГУВД Бишкека.

Милиция просит возможных пострадавших от преступных действий злоумышленников и владеющих какой-либо информацией сообщить по телефонам ‪996551301069‪ и 102.