Народного артиста КР оштрафовали за то, что вместо чайханы построил рынок

Столичная мэрия сообщила, что оштрафовала гражданина Т.К.Ы. за то, что взял в аренду землю под строительство чайханы и пивбара, но вместо этого организовал там рынок. 0,49 гектара земли по улице Кулиева выдали в аренду на 49 лет в 2004 году — это 417 тысяч 600 сомов в месяц. Кроме того, в 2005-м выдали еще 0,06 гектара земли в аренду под благоустройство — 20 тысяч 880 сомов в месяц.











Соответствующие службы неоднократно направляли уведомления о соблюдении условий договора, но Т.К.Ы. не выполнял требования. Муниципалитет оштрафовал его на 13 тысяч сомов. Также 10 января арендатору рынка направили предупреждение о приведении в соответствие земельного участка, в противном случае вопрос внесут на рассмотрение комиссии для расторжения договора аренды.

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Дело в том, что если этот земельный участок выставить на аукцион под рынок, то стартовая цена аренды составит 1 миллион 44 тысячи сомов, что практически в два раза больше, чем арендатор выплачивает сейчас.

Источник в муниципальной службе рассказал 24.kg, что арендатором является народный артист КР Турапов Керим Ырысалиевич — бывший директор Кыргызского национального академического театра оперы и балета.