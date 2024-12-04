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Происшествия

Задержанный год назад пользователь Facebook пожаловался на избиение

Задержанный год назад за призыв к массовым беспорядкам пользователь Facebook Алымбек Мамытов пожаловался на избиение со стороны сотрудников ГКНБ. Об этом 24.kg сообщил заведующий отделом по контролю за соблюдением прав человека правоохранительными органами института омбудсмена Эмиль Джандаев.

По его словам, Алымбек Мамытов получает лечение в исправительном учреждении № 31.

«Мы посещали его. Он сказал, что при задержании и во время следствия в отношении него применили физическую силу. У него смещен позвоночник. Мы перенаправим его обращение в Генпрокуратуру», — сказал Эмиль Джандаев.

Он также отметил, что сейчас дело Алымбека Мамытова находится в суде, и он попросил, чтобы сотрудники института акыйкатчи присутствовали на заседаниях и мониторили процесс.

Напомним, в ноябре 2023-го в ГКНБ сообщили о задержании пользователя аккаунта «Адис Жумгалов» социальной сети Facebook гражданина КР М.А.Р., 1980 года рождения (Алымбека Мамытова). По версии Госкомитета нацбезопасности, на своей странице он регулярно публиковал призывы к массовым беспорядкам и активному неподчинению законным требованиям представителей власти. Возбуждено дело по статье 278 «Массовые беспорядки» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/313137/
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