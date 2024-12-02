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Происшествия

В аэропорту ОАЭ задержан 31 гражданин Узбекистана

В международном аэропорту Абу-Даби сотрудники Таможенной службы ОАЭ задержали 31 гражданина Узбекистана, прилетевших рейсом авиакомпании Wizz Air из Ташкента. Инцидент произошел 30 ноября. Пассажиров удерживали в транзитной зоне для проверки, им было запрещено покидать аэропорт. Об этом пишет UzDaily.

По данным посольства Узбекистана в ОАЭ, гражданам предоставили питание и медицинскую помощь. Дипломатическое представительство и консульство страны начали переговоры с администрацией аэропорта и местными властями для скорейшего урегулирования инцидента.

Ситуация произошла на фоне недавнего резонансного преступления в Абу-Даби, где в результате нападения погиб раввин Цви Коган. По подозрению в совершении убийства задержаны трое граждан Узбекистана, которым грозит смертная казнь. Инцидент вызвал усиление мер безопасности в стране, что могло повлиять на задержание узбекистанцев в аэропорту.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/312835/
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2 декабря, понедельник
20:38
В аэропорту ОАЭ задержан 31 гражданин Узбекистана В аэропорту ОАЭ задержан 31 гражданин Узбекистана
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