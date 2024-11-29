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Происшествия

В Бишкеке мужчина сбил пешехода, а потом скончался за рулем машины

В Бишкеке мужчина сбил пешехода, а потом скончался за рулем машины. Об этом сообщила пресс-служба столичного ГУВД.

По ее данным, 28 ноября примерно в 11.30 Б.А., 1959 года рождения, на пересечении улицы Елебесова и переулка Февральского на пешеходном переходе совершил наезд на пешехода. Последний госпитализирован в больницу.

Б.А., сопровождая карету скорой помощи, на которой везли пострадавшего, находясь за рулем своей автомашины, на пересечении улиц Фрунзе и Тыныстанова скоропостижно скончался.

Факт зарегистрирован в ЖУИ ГУВД Бишкека, назначены необходимые экспертизы. Расследование продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/312582/
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