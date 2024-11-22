Глава ветслужбы задержан во время получения взятки в $1,5 тысячи

За вымогательство взятки задержан глава управления ветеринарной службы при Минсельхозе С.Ж. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.

В спецслужбы обратился гражданин, заявивший, что начальник управления ветеринарной службы при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности вымогает у него крупную сумму.

Известно, что в июле 2024 года представитель китайского завода А.М. подал документы в управление ветеринарной службы, чтобы внести предприятие в соответствующий реестр. При этом начальник управления С.Ж. в приватной беседе потребовал у А.М. крупную сумму.

Заявитель поэтапно передал чиновнику $6 тысяч, а потом $3 тысячи. Далее С.Ж. потребовал у мужчины остаток суммы в размере $2 тысяч для положительного решения вопроса заявителя.

16 ноября при получении $1,5 тысячи С.Ж. задержали. Его водворили в СИЗО ГКНБ.