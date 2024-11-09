В Казахстане вертолет совершил жесткую посадку: один человек погиб

В Казахстане сегодня вертолет Ми-8 с тремя пассажирами на борту совершил жесткую посадку в Казахстане. Об этом в своем Telegram-канале сообщило МЧС страны.

Фото МЧС Казахстана

По данным СМИ, вертолет Ми-8, предположительно принадлежащий Министерству обороны Казахстана, совершил жесткую посадку в районе села Сарыжар Марктукского района Актюбинской области.

«На борту находилось три члена экипажа, двое доставлены в больницу. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Один из членов экипажа скончался. Предварительная причина авиационного инцидента — техническая неисправность. Обстоятельства происшествия выясняются. На месте работает межведомственная оперативная группа. Руководство Вооруженных сил и командование Сил воздушной обороны выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего», — говорится в сообщении Минобороны.

МЧС узнало о ЧП в 11.40 по местному времени. На место происшествия были направлены силы и средства департамента по чрезвычайным ситуациям: 5 единиц техники и 23 человека личного состава.

Вертолет полностью сгорел. Прибывшие на место спасатели уже ликвидировали пожар, рассказали в МЧС.