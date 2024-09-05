ДТП с грузовиком «Росатома». Чиновники отчитались о ситуации в Мин-Куше

Министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Медер Машиев встретился с депутатом Жогорку Кенеша Мирланом Самыйкожо и отчитался по аварии в селе Мин-Куш грузовика «Росатома», перевозившего радиоактивный груз.

Во встрече приняли участие представители местного кенеша Жумгальского района Нарынской области, заведующий отделом радиации департамента хвостохранилищ МЧС и завотделом ДГСЭН Министерства здравоохранения.

Чиновники рассказали, что провели полный и тщательный осмотр места аварии и измерили радиационный фон. Взяты пробы для исследования земли и воды. Результаты будут через 30 дней.

На встрече депутаты местного кенеша села Мин-Куш проинформировали о некоторых нарушениях со стороны компании. Они рассказали о несоблюдении Правил дорожного движения, грубом отношении к местным жителям со стороны работников компании.

Представитель МЧС рассказал о принимаемых мерах по соблюдению безопасности, технического осмотра, здоровья работников. По его словам, машины, перевозящие радиоактивный груз, каждый день проходят технический осмотр и инструктаж по безопасности. Он добавил, что все грузовики новые.

Представитель Минздрава рассказал, что радиационный фон в местности в норме и отметил, что ситуация контролируется.

Депутат парламента Мирлан Самыйкожо предложил проводить с населением разъяснительные работы. «Отнестись с пониманием к беспокойству жителей. Нельзя подвергать опасности здоровье людей», — заключил Самыйкожо.