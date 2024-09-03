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Экс-депутата местного кенеша Сузака уличили в связях с узбекским лидером ОПГ

Бывший депутат Сузакского айыльного кенеша У.Ш.А. отрекся от связей с лидером узбекской ОПГ Салимом Бойвоча, сообщили в пресс-центре ГКНБ.

Речь идет об экс-депутате Шерзотбеке Умарбекове. Его доставили в следственную службу УГКНБ по Джалал-Абадской области 2 сентября.


В госкомитете отметили, что в социальных сетях активно распространяется снимок, на котором бывший депутат сфотографировался с объявленным в Кыргызстане в розыск лидером узбекской ОПГ Салимом Бойвоча (Салимбай Абдувалиев). С экс-депутатом провели разъяснительную беседу, после он отрекся от криминальной идеологии.



В ГКНБ напомнили, что этот депутат в декабре 2023 года оштрафован на 100 тысяч сомов за поджог здания Сузакского айыльного кенеша с целью уничтожения доказательств его причастности к махинациям с земельными участками. При этом У.Ш.А. возместил ущерб в размере 6 миллионов сомов, которые направили на ремонт сгоревшего здания.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/303835/
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