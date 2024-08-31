Кыргызстанец, управляя автобусом, сбил девочку в Санкт-Петербурге

В Шушарах водитель автобуса переехал 9-летнюю велосипедистку. Об этом сообщает полиция Санкт-Петербурга в своем Telegram-канале.

Известно, что ребенок нарушил Правила дорожного движения.

«Полиция Пушкинского района проводит проверку по факту наезда автобуса на 9-летнюю девочку

29 августа в 18.30 у дома 4 на Школьной улице в поселке Шушары. 46-летний водитель, управляя маршрутным автобусом «МАЗ», совершил наезд на 9-летнюю девочку, пересекающую проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, не спешившись с велосипеда, без сопровождения взрослых. В результате ДТП девочка госпитализирована в состоянии средней степени тяжести», — говорится в сообщении.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются детали произошедшего.

По данным местных СМИ, за рулем автобуса находился гражданин Кыргызстана.