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Происшествия

Автомобиль сбил сотрудницу «Тазалыка». В Бишкеке объявлен план «Перехват»

В Бишкеке автомобиль совершил наезд на сотрудницу МП «Тазалык» и скрылся с места происшествия. Об этом 24.kg сообщил пресс-секретарь столичного УПСМ.

ДТП произошло сегодня, 8 июня, примерно в 04:40 на пересечении улиц Московской и Кулиева. В тяжелом состоянии госпитализирована 64-летняя Ж.Г. В Бишкеке объявлен план «Перехват», по подозрению в автонаезде разыскивается белая Daewoo Nexia.

Правоохранители просят возможных свидетелей ДТП позвонить по номерам: 0312530181, 0509102122 или на короткий номер 102.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/296139/
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