Автомобиль сбил сотрудницу «Тазалыка». В Бишкеке объявлен план «Перехват»

В Бишкеке автомобиль совершил наезд на сотрудницу МП «Тазалык» и скрылся с места происшествия. Об этом 24.kg сообщил пресс-секретарь столичного УПСМ.



ДТП произошло сегодня, 8 июня, примерно в 04:40 на пересечении улиц Московской и Кулиева. В тяжелом состоянии госпитализирована 64-летняя Ж.Г. В Бишкеке объявлен план «Перехват», по подозрению в автонаезде разыскивается белая Daewoo Nexia.



Правоохранители просят возможных свидетелей ДТП позвонить по номерам: 0312530181, 0509102122 или на короткий номер 102.