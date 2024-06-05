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Сожжение флага в Сузаке. Задержаны молодые приверженцы «Хизб ут-Тахрира»

По подозрению в умышленном уничтожении государственного флага Кыргызстана задержаны 19-летняя и 16-летние девушки, приверженцы запрещенной религиозно-экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир». Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ КР.

Чекисты отметили, что вместе с ними выявили подпольную женскую сеть террористической организации, где занимались вербовкой.

«В ночь на 30 мая 2024 года в селе Бек-Абад Сузакского района Джалал-Абадской области зафиксировали факт умышленного сожжения государственных флагов КР с последующей их заменой белыми флагами с арабским текстом. 1 июня в результате совместных мероприятий ГКНБ и МВД установлены организаторы и исполнители поджога государственной символики. Ими оказались 19-летняя и 16-летняя жительницы села Бек-Абад, являющиеся членами религиозно-экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир», — говорится в сообщении.

В ГКНБ добавили, что задержанная 19-летняя А.к.М. вступила в ряды «Хизб ут-Тахрир» в 2022 году. С весны 2023-го начала самостоятельно вербовать новых адептов из числа жителей родного села. Осенью 2023 года привлекла в ряды организации 16-летнюю А.Н.

«19-летняя задержанная, являясь членом женского крыла «бекабадской ячейски» РЭО «ХТ», вынашивала идею подмены и поджога флагов с января 2024 года. Об этом она рассказала своей воспитаннице и пособнице А.Н. В целях совершения преступления весной 2024 года они на рынке «Береке» города Джалал-Абада приобрели белое полотно и на рынке села Бек-Абад маркеры черного цвета. 29 мая обе участницы подготовили белые флаги с арабскими надписями и в ночь на 30 мая подменили государственные флаги КР на главных воротах СШ № 4 и № 88 села Бек-Абад, на вышке сотового оператора. После чего сожгли символику страны», — говорится в релизе ГКНБ.

Кроме того, задержаны близкие родственники 19-летней А.к.М., являющиеся также членами «Хизб ут-Тахрира» и знавшие о ее преступных замыслах.

Задержаны мать 19-летней А.К.М. — 45-летняя Т.М.Ю. и ее 29-летний брат. Ее отец ранее привлекался к уголовной ответственности за хранение материалов экстремистского толка. В настоящее время он находится на заработках в РФ.

В ГКНБ добавили, что 16-летняя А.Н. выросла без родителей под опекунством родственника, при этом семья девушки придерживается традиционного ислама.

В ходе проверки установлено, что организатор преступления обучалась экстремистской идеологии у двух других жительниц села Бек-Абад.

В домах наставниц провели обыск и обнаружили экстремистскую литературу. Всем задержанным предъявили обвинение в членстве в запрещенной экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир». Некоторым дополнительно предъявили обвинение в хранении с целью распространения экстремистской литературы.

Организаторам поджога также предъявили обвинение в уничтожении государственной символики. На период следствия все задержанные арестованы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/295824/
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