Непристегнутый пассажир рейса Лондон — Сингапур погиб во время сильной турбулентности. Об этом сообщает Khaosod.

Уточняется, что один человек погиб и более 30 получили ранения при попадании самолета авиакомпании Singapore Airlines в зону сильной турбулентности.

Самолет Boeing 777 следовал по рейсу Лондон — Сингапур. В связи с турбулентностью он был перенаправлен в Бангкок, где приземлился в 15.45 по местному времени. Отмечается, что пострадавшие пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности. По словам одного из пассажиров, во время турбулентности непристегнутые ударились о потолок салона.

По данным The Washington Post, на борту самолета находились 211 пассажиров и 18 членов экипажа.