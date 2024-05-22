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Происшествия

Непристегнутый пассажир рейса Лондон — Сингапур погиб во время турбулентности

Непристегнутый пассажир рейса Лондон — Сингапур погиб во время сильной турбулентности. Об этом сообщает Khaosod.
 
 
Уточняется, что один человек погиб и более 30 получили ранения при попадании самолета авиакомпании Singapore Airlines в зону сильной турбулентности.
 
Самолет Boeing 777 следовал по рейсу Лондон — Сингапур. В связи с турбулентностью он был перенаправлен в Бангкок, где приземлился в 15.45 по местному времени. Отмечается, что пострадавшие пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности. По словам одного из пассажиров, во время турбулентности непристегнутые ударились о потолок салона.
 
По данным The Washington Post, на борту самолета находились 211 пассажиров и 18 членов экипажа.

Singapore Airlines выразила соболезнования семье погибшего в социальных сетях.

Некоторые СМИ сообщают, что число погибших увеличилось до двух.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/294648/
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