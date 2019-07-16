Разбитое шампанское в бизнес-классе Airbus A380. Видео разрушений попало в Сеть

Разрушения в салоне бизнес-класса Airbus A380 авиакомпании Emirates, выполнявшего рейс из Окленда, Новая-Зеландия, в Дубай попали на видео. Об этом сообщает Daily Mail.

На кадрах видеосъемки видны перевернутые тележки с едой, разбитые бутылки шампанского, валяющиеся на полу таблички, обозначающие выход, и прочие повреждения.

Представитель авиакомпании заявил, что несколько пассажиров и членов экипажа получили незначительные травмы. Пострадавшим была оказана первая помощь на борту авиалайнера, а в аэропорту Дубая их ждала медицинская бригада.

Самолет попал в зону «неожиданной и сильной турбулентности» через три часа после вылета. Авиалайнер трясло на протяжении получаса. Порой турбулентность была столь сильной, что пассажиры взлетали в воздух со своих мест.