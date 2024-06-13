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Происшествия

В Бишкеке молнией убило всадника и лошадь. В милиции рассказали подробности

В пресс-службе управления внутренних дел Ленинского района столицы рассказали подробности несчастного случая, произошедшего накануне.

Напомним, на ипподроме «Ак-Кула» молния попала в человека и лошадь. В милиции рассказали, что на место сразу же направили следственно-оперативную группу.

Правоохранительные органы выяснили, что молния попала в 15-летнего подростка. Он скончался в больнице.

Факт зарегистрирован в АИС ЖУИ УВД Ленинского района. Начата доследственная проверка с назначением соответствующих экспертиз и опросом очевидцев.

В свою очередь в столичной мэрии прокомментировали несчастный случай. «Все конюшни на территории ипподрома приватизированы, однако некоторые используются частными лицами. Несмотря на неоднократные требования муниципалитета, частники самовольно выгуливали и тренировали лошадей», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/296554/
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