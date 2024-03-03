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Происшествия

Телефонные мошенники. Задержаны пять курьеров за соучастие в преступлении

В рамках возбужденных уголовных дел по телефонному мошенничеству задержаны пять курьеров, которые забирали деньги у обманутых граждан и доставляли их злоумышленникам. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Бишкека.

По ее данные, задержанные водворены в ИВС ГУВД Бишкека.

В ГУВД просят граждан, которые ищут работу в Telegram-каналах, и водителей такси, быть осторожнее. Так как они становятся соучастниками преступления, посещая дома граждан под видом курьеров и получая от них деньги, которые те отдают под влиянием обмана.

«В случае наличия доказательств, действия «курьера» могут быть расценены как вступление в организованную группу, что влечет за собой ужесточение ответственности», — сообщили в ГУВД.

Ранее пострадавшие от действий телефонных мошенников заявили о бездействии милиции, зачастую до правоохранителей невозможно дозвониться.

 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/288146/
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