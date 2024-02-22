14:25
USD 89.43
EUR 96.57
RUB 0.97
Происшествия

Основатель Elite House Тимур Файзиев останется под стражей до 4 апреля

Основатель строительной компании Elite House Тимур Файзиев останется под стражей до 4 апреля. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Бишкекского городского суда.  

О продлении срока ареста ходатайствовало следствие. Следственный судья Октябрьского райсуда удовлетворил прошение.

Тимуру Файзиеву предъявлены обвинения по статье 222 «Легализация/отмывание преступных доходов» УК КР. Он задержан в октябре 2023 года.

Ранее, в мае 2021-го, Тимура Файзиева уже пытались привлечь к уголовной ответственности. Однако он находился за пределами страны и был объявлен в розыск. Предприниматель подозревался в соучастии в коррупции при получении земельных участков на территории Бишкека, а также в незаконном строительстве.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/287420/
просмотров: 130
Версия для печати
Материалы по теме
Тимур Файзиев 4-январга чейин тергөө абагында калтырылды
Обвинение в отмывании доходов. Тимур Файзиев останется под арестом до 4 января
Сот Тимур Файзиев эмнеге айыпталып жатканын билдирди
Арест Тимура Файзиева. В суде сообщили, в чем обвиняют владельца Elite House
Основателя стройкомпании Elite House Тимура Файзиева арестовали на два месяца
В Бишкеке задержан Тимур Файзиев
В Бишкеке выявили еще один самовольно строящийся объект Elite House
Снос типографии «Эркин-Тоо». Elite House обновляет фасад здания
Строительство Асмана. Тимур Файзиев прокомментировал свое отстранение от проекта
Стройка Асмана. Решение об отставке Тимура Файзиева принял Акылбек Жапаров
Популярные новости
Самолет экстренно сел в&nbsp;Гонконге из-за взрыва пауэрбанка на&nbsp;борту Самолет экстренно сел в Гонконге из-за взрыва пауэрбанка на борту
Ради хайпа. В&nbsp;Оше задержана женщина, которая издевалась над своим ребенком Ради хайпа. В Оше задержана женщина, которая издевалась над своим ребенком
Родственница пациента избила медсестру в&nbsp;Нацгоспитале Родственница пациента избила медсестру в Нацгоспитале
Забор аэропорта &laquo;Иссык-Куль&raquo; рухнул во&nbsp;второй раз Забор аэропорта «Иссык-Куль» рухнул во второй раз
Бизнес
Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на&nbsp;Ozon Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на Ozon
&laquo;Оптима Банк&raquo; доставит карту VISA Optima Gold по&nbsp;Бишкеку БЕСПЛАТНО! «Оптима Банк» доставит карту VISA Optima Gold по Бишкеку БЕСПЛАТНО!
Если вы&nbsp;хотите открыть компанию в&nbsp;ОАЭ: консультацию предоставят специалисты Если вы хотите открыть компанию в ОАЭ: консультацию предоставят специалисты
Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со&nbsp;скидкой Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со скидкой
22 февраля, четверг
14:19
Основатель Elite House Тимур Файзиев останется под стражей до 4 апреля Основатель Elite House Тимур Файзиев останется под стра...
14:00
Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на Ozon
13:49
В Бишкеке закрыли подпольное казино. Организатор задержан
13:21
Вице-президенту Федерации борьбы Ахрору Иминову продлили арест
13:18
В Бишкеке грузовик насмерть сбил 10-летнюю девочку. Осторожно, видео