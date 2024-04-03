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Происшествия

Основатель Elite House Тимур Файзиев останется под стражей до мая

Основатель строительной компании Elite House Тимур Файзиев останется под стражей до 4 мая. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Бишкекского городского суда.  

О продлении срока ареста ходатайствовал руководитель следственной группы. Следственный судья Октябрьского райсуда удовлетворил прошение.

Тимуру Файзиеву предъявлено обвинение по статье 222 «Легализация/отмывание преступных доходов» УК КР. Он задержан в октябре 2023 года.

Ранее, в мае 2021-го, Тимура Файзиева уже пытались привлечь к уголовной ответственности. Однако он находился за пределами страны и был объявлен в розыск. Предприниматель подозревался в соучастии в коррупции при получении земельных участков на территории Бишкека, а также в незаконном строительстве.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/290647/
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