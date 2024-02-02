В Таласе выдавали медсправки для получения прав стоящим на учете у психиатров

ГКНБ выявлены факты незаконной выдачи отдельными медработниками Центров общеврачебной практики Манасского и Айтматовского районов медицинских справок лицам, состоящим на психиатрическом и наркологическом учетах. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, четверо граждан, которые состоят на диспансерном учете в ЦОВП Манасского и Айтматовского районов, получили водительские удостоверения на основании положительных медицинских заключений.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 346 УК КР (служебный подлог), в рамках которого проведены обыски в ЦОВП Манасского и Айтматовского районов. Изъяты документальные материалы, подтверждающие противоправные действия отдельных медицинских работников.

«В настоящее время ГКНБ продолжаются следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление других причастных лиц к данным противоправным действиям из числа работников ЦОВП и региональных отделов ГУ «Унаа», — сообщили в ведомстве.