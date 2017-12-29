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Происшествия

Таможенники Кыргызстана принесли 26 миллионов сомов ущерба ЕАЭС

Под логином инспектора таможни «Ош» А.К. в единой автоматизированной информационной системе ГТС подтверждена фиктивная процедура «Экспорт». Об этом сообщил отдел информации Генеральной прокуратуры КР.

По его данным, возбуждено уголовное дело по статьям 304 (злоупотребление должностным положением), 315 (служебный подлог) и 210 (уклонение от уплаты таможенных платежей) УК КР по факту незаконного проникновения в автоматизированную информационную систему Государственной таможенной службы в целях уклонения от таможенных платежей.

Установлено, что 19 октября под логином, закрепленным в единой автоматизированной информационной системе ГТС за инспектором таможни «Ош» А.К., подтверждена таможенная процедура «Экспорт» на товары, следовавшие из Беларуси в КНР и Грузию.

Однако фактически товары не вывозили за пределы Кыргызстана с указанного места таможенного оформления.

В результате противоправных действий отдельных сотрудников ГТС и других причастных к осуществлению незаконной процедуры причиненный ЕАЭС материальный ущерб составил, по предварительным данным, 26 миллионов 386 тысяч сомов.

Возбужденное уголовное дело передано для расследования в компетентные следственные органы.
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