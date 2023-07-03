В Бишкеке суд продлил запрет на проведение митингов до 30 сентября

Первомайская районная администрация Бишкека вынесла решение о продлении запрета на проведение митингов в определенных местах. Об этом 24.kg сообщили в районном суде.

По данным ведомства, районная администрация обратилась в суд с заявлением о признании законным решение на ограничение мест проведения мирных собраний. Судебная инстанция удовлетворила его.

Акимиат запретил проводить митинги: на площади Ала-Тоо и примыкающему к нему бульвару Эркиндик, от улицы Линейной до проспекта Чуй, а также возле зданий Жогорку Кенеша и примыкающего к нему парка имени Панфилова, администрации президента, на территории сквера имени Т.Турсунбаевой, Верховного суда, посольства России, ГКНБ.

«Исключение составляют государственные муниципальные официальные мероприятия, проводимые на площади Ала-Тоо с 1 июля по 30 сентября включительно. Все митинги могут проводиться в сквере имени Максима Горького», — проинформировали в суде.

Напомним, ранее суд узаконил решение о запрете на проведение митингов до 30 июня.