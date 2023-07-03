02:10
USD 89.17
EUR 94.10
RUB 0.92
Происшествия

В Бишкеке суд продлил запрет на проведение митингов до 30 сентября

Первомайская районная администрация Бишкека вынесла решение о продлении запрета на проведение митингов в определенных местах. Об этом 24.kg сообщили в районном суде.

По данным ведомства, районная администрация обратилась в суд с заявлением о признании законным решение на ограничение мест проведения мирных собраний. Судебная инстанция удовлетворила его.

Акимиат запретил проводить митинги: на площади Ала-Тоо и примыкающему к нему бульвару Эркиндик, от улицы Линейной до проспекта Чуй, а также возле зданий Жогорку Кенеша и примыкающего к нему парка имени Панфилова, администрации президента, на территории сквера имени Т.Турсунбаевой, Верховного суда, посольства России, ГКНБ.

«Исключение составляют государственные муниципальные официальные мероприятия, проводимые на площади Ала-Тоо с 1 июля по 30 сентября включительно. Все митинги могут проводиться в сквере имени Максима Горького», — проинформировали в суде.

Напомним, ранее суд узаконил решение о запрете на проведение митингов до 30 июня. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/269497/
просмотров: 2375
Версия для печати
Материалы по теме
Причины ограничения и запрета митингов в Кыргызстане. Мнение экспертов
В Чон-Алае тоже запретили проводить митинги
Запрет на митинги. Правозащитница просит прокуратуру отреагировать
Верховный суд оставил в силе запрет на проведение митингов в Бишкеке
Запрет на митинги. Суд не удовлетворил жалобу адвоката
Запрет на митинги. Адвокат обжаловал решение суда
В Бишкеке продлили запрет на проведение митингов
Марш за законность. Бишкекский городской суд отменил решение первой инстанции
НПО под прессингом: власти взяли курс на закручивание гаек
Гражданские активисты оспорили запрет на проведение мирных митингов в Бишкеке
Популярные новости
За&nbsp;систематическое вымогательство у&nbsp;бизнесменов задержан инспектор налоговой За систематическое вымогательство у бизнесменов задержан инспектор налоговой
Задержан экс-замглавы Таможенной службы Задержан экс-замглавы Таможенной службы
Задержан еще один член ОПГ Камчи Кольбаева Задержан еще один член ОПГ Камчи Кольбаева
Экс-мэр Чолпон-Аты отрекся от&nbsp;воровских идей и&nbsp;задержан за&nbsp;мошенничество Экс-мэр Чолпон-Аты отрекся от воровских идей и задержан за мошенничество
Бизнес
Проверьте ваше авто на&nbsp;наличие технического осмотра с&nbsp;помощью MBANK Проверьте ваше авто на наличие технического осмотра с помощью MBANK
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;Школе программирования &laquo;Яндекса&raquo; начались первые занятия В Бишкеке в Школе программирования «Яндекса» начались первые занятия
MEGA предоставляет всем абонентам бесплатную связь и&nbsp;интернет на&nbsp;24&nbsp;часа MEGA предоставляет всем абонентам бесплатную связь и интернет на 24 часа
&laquo;РСК Банк&raquo;&nbsp;&mdash; первый банк Кыргызстана в&nbsp;WSBI «РСК Банк» — первый банк Кыргызстана в WSBI
15 октября, воскресенье
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
14 октября, суббота
23:41
Компания Microsoft купила производителя популярной игры Call of Duty
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 15 октября: будет солнечно
20:33
Боевой костюм будущего показали в России
18:58
Задержаны узбекистанцы, собравшиеся отомстить за смерть Камчи Кольбаева
18:02
Три борца из Кыргызстана стали лидерами мирового рейтинга