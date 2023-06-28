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Происшествия

Дело пансионата «Аврора». Суд конфисковал все имущество Вадима Чикунаева

Первомайский районный суд Бишкека вынес приговор в отношении бывшего генерального директора ЗАО «Ала-Арчинская передвижная механизированная колонна» Вадима Чикунаева. Об этом 24.kg сообщил адвокат Виталий Остриков.

По его словам, суд освободил обвиняемого из-под стражи и конфисковал все его имущество.

«Судья Адылбек Эсенбаев признал виновным Вадима Чикунаева по статье «Коррупция» УК КР, но суд не стал назначать ему наказание в связи с истечением срока давности. При этом имущество моего подзащитного конфисковано, и не только его имущество. По приговору суда конфисковано имущество сестры Чикунаева, жены и племянницы. Кроме того, по решению суда конфисковывается имущество и двух компаний, которые вообще не имеют отношения к делу пансионата «Аврора плюс». Мы будем обжаловать этот приговор в вышестоящей инстанции», — сказал Виталий Остриков.

Напомним, ранее ГКНБ возбудил уголовное дело по факту незаконного вывода из государственной собственности дорогостоящих объектов недвижимости на территории Иссык-Кульской области.

По версии следствия, в мае 2010 года в доход государства обращен земельный участок, расположенный на территории санатория «Иссык-Куль — Аврора» площадью 10 гектаров. На участке построено 97 объектов дорогостоящей недвижимости. Из этих объектов фактически в собственность государства были приняты лишь 13 квартир, а остальные 56 квартир и 27 коттеджей незаконно выведены в частную собственность. В сложные коррупционные схемы были вовлечены судьи Иссык-Кульского районного и областного судов, межрайонных судов Бишкека, Чуйской и Иссык-Кульской областей, Верховного суда а также должностных лиц из числа управделами президента, Фонда госимущества и ГРС.

В рамках уголовного дела задержан бывший председатель правления ОАО ТНК «Дастан» Алексей Ширшов. Однако на следующий день его отпустили под домашний арест.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/269144/
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