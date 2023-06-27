Задержан бывший генеральный директор ЗАО «Альфа Телеком»

ГКНБ выявил факты нарушений в системе закупок в ЗАО «Альфа Телеком» и задержал бывшего генерального директора акционерного общества Б.А.Т. Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

По его данным, в рамках расследования уголовного дела выявлено, что ответственные лица ЗАО «Альфа Телеком», вступив в сговор с частными компаниями, заранее готовили для них преимущественные условия, тем самым обеспечивая победы в проводимых тендерах. При этом зачастую выигрывали тендеры одни и те же фирмы.

Проведенные экспертизы установили завышение цен приобретенного оборудования, в результате чего государству нанесен многомиллионный ущерб.

На основании добытых доказательств задержан Б.А.Т., который подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 245 (Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций) УК КР. Он водворен в ИВС СИЗО ГКНБ. Ведется следствие.

Отметим, согласно открытым данным, инициалы Б.А.Т. подходят Базаркулову Азату Темиркановичу. Он руководил компанией в 2021-2022 годах, а также с 2012 по 2018 год.