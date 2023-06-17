01:47
USD 88.71
EUR 94.10
RUB 0.92
Происшествия

На АЗС в Ошской области незаконно хранили 51 тонну горюче-смазочных материалов

Сотрудники Государственной налоговой службы выявили факты незаконного оборота, хранения, перемещения и реализации горюче-смазочных материалов (ГСМ) на АЗС в Кара-Суйском районе Ошской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В частности, обнаружен факт самовольного снятия пломб с грузовой автомашины с дизельным топливом, повреждения контрольных пломб ГНС на цистернах. Также не было документов на продукцию.

«Общий объем выявленного и изъятого незаконного ГСМ составил 51 тысячу 893 литра: в резервуаре автомашины — 7 тысяч литров, в цистернах (с сорванными пломбами) АЗС — 32 тысячи 838 литров и в отдельной цистерне без контрольных пломб — 12 тысяч 55 литров», — сообщили в ГНС.

По данному факту проводятся дальнейшие мероприятия, материалы будут переданы в прокуратуру для юридической оценки.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/268360/
просмотров: 3166
Версия для печати
Материалы по теме
Япония заинтересована в дальнейшем сотрудничестве с Налоговой службой КР
Среднесуточное потребление бензина в Кыргызстане составляет 1,7 тысячи тонн
Большое масляное пятно на озере Иссык-Куль. Владельца скутера оштрафовали
Цифра дня. 53,2 тонны топлива изъяли налоговики из незаконного оборота
Контрабанда ГСМ на кыргызско-таджикской границе остановлена, уверен глава ГКНБ
В Казахстане наметился тренд на дефицит бензина Аи-95
В Кыргызстане из незаконного оборота изъято более 25 тонн топлива
Шестерых граждан оштрафовали за продажу ГСМ на трассе Бишкек — Торугарт
В Маевке ГСМ продают возле частного детсада. Власти не реагируют на жалобы
В Казахстане на ремонт остановился НПЗ. Республика будет импортировать ГСМ
Популярные новости
Менеджер ГУМ &laquo;Чынар&raquo; обманул граждан на&nbsp;почти $1&nbsp;миллион и&nbsp;сбежал в&nbsp;США Менеджер ГУМ «Чынар» обманул граждан на почти $1 миллион и сбежал в США
Ущерб в&nbsp;почти 5&nbsp;миллионов сомов. Задержан экс-гендиректор &laquo;Северэлектро&raquo; Ущерб в почти 5 миллионов сомов. Задержан экс-гендиректор «Северэлектро»
На&nbsp;складе электромобилей в&nbsp;Ташкенте прогремел мощный взрыв На складе электромобилей в Ташкенте прогремел мощный взрыв
За&nbsp;вымогательство $2&nbsp;тысяч 500 задержаны члены ОПГ Камчи Кольбаева За вымогательство $2 тысяч 500 задержаны члены ОПГ Камчи Кольбаева
Бизнес
&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; скачали более 5&nbsp;миллионов раз. Нас выбирают за&nbsp;стабильность! «Мой О!» скачали более 5 миллионов раз. Нас выбирают за стабильность!
Бесплатная eSIM от&nbsp;MEGA для iPhone&nbsp;15 Бесплатная eSIM от MEGA для iPhone 15
В&nbsp;Бишкеке открылся первый зеленый филиал &laquo;Бакай Банка&raquo; В Бишкеке открылся первый зеленый филиал «Бакай Банка»
Как получить перевод из&nbsp;любой точки мира на&nbsp;кошелек &laquo;О!Деньги&raquo; без комиссии? Как получить перевод из любой точки мира на кошелек «О!Деньги» без комиссии?
1 октября, воскресенье
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
30 сентября, суббота
21:56
Суды отпустили на пробацию 88 насильников. Комментарий Минюста
21:28
Волонтеры будут обучать кыргызстанцев пользоваться госуслугами онлайн
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 1 октября: без осадков
20:47
Более 3 тысяч человек приняли участие в забеге, приуроченном ко Дню города Ош
20:18
Водителям междугородних маршруток напомнили о правилах перевозки пассажиров