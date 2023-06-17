На АЗС в Ошской области незаконно хранили 51 тонну горюче-смазочных материалов

Сотрудники Государственной налоговой службы выявили факты незаконного оборота, хранения, перемещения и реализации горюче-смазочных материалов (ГСМ) на АЗС в Кара-Суйском районе Ошской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В частности, обнаружен факт самовольного снятия пломб с грузовой автомашины с дизельным топливом, повреждения контрольных пломб ГНС на цистернах. Также не было документов на продукцию.

«Общий объем выявленного и изъятого незаконного ГСМ составил 51 тысячу 893 литра: в резервуаре автомашины — 7 тысяч литров, в цистернах (с сорванными пломбами) АЗС — 32 тысячи 838 литров и в отдельной цистерне без контрольных пломб — 12 тысяч 55 литров», — сообщили в ГНС.

По данному факту проводятся дальнейшие мероприятия, материалы будут переданы в прокуратуру для юридической оценки.