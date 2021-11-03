Сотрудников Центра по борьбе с пытками не пустили с проверкой в ИВС УВД Оша

Наццентр Кыргызстана по предупреждению пыток обратился в прокуратуру Оша с просьбой расследовать факт воспрепятствования профессиональной деятельности сотрудников центра во главе с его руководителем Бакытом Рысбековым. Об этом сообщает пресс-служба НЦПП.

2 ноября представители национального центра должны были посетить с превентивной проверкой изолятор временного содержания УВД Оша. Однако группу не пропустили на территорию учреждения, несмотря на все имеющиеся для допуска необходимые документы и наличие СИЗ. В приеме письменной корреспонденции сотрудников центра также было отказано. На месте составлены акты и жалобы на недопуск в ИВС со стороны начальника изолятора временного содержания Сагынбека Жээнбаева.

Фото пресс-службы НЦПП. ИВС УВД города Оша

«Он заявил, что глава Ошского УВД якобы разрешил проверяющим прийти только после обеда, то есть через четыре часа. Переговоры при этом велись в коридоре и кабинете начальника ИВС, который грубо нарушил правила прохождения в учреждение и превысил свои полномочия», — цитирует и. о. руководителя представительства НЦПП по Ошу и Ошской области Улугбека Абдулазимова пресс-служба.

В региональном представительстве подчеркивают, что своими действиями начальник ИВС нарушил статью 25 части 1 Закона о НЦПП КР. В ней сказано, что «превентивные посещения мест лишения и ограничения свободы осуществляются в любой день и в любое время суток, без предварительного уведомления».

При недопуске в учреждение возникают подозрения в возможном применении и укрывательстве пыток.

Кроме того, действия начальника ИВС подпадают под статью 18 части 1 Закона о НЦПП КР: «Вмешательство и воспрепятствование деятельности членов Координационного совета, сотрудников Национального центра запрещаются и влекут установленную законом ответственность».

При входе на территорию ИВС группа экспертов также предоставила подписанное руководством центра направление установленного образца с гербовой печатью. Однако начальник учреждения и сотрудники дежурной части отказались от получения и регистрации письменной корреспонденции.

На основании этого Наццентр по предупреждению пыток просит прокуратуру Оша провести тщательное расследование по факту воспрепятствования выполнению сотрудниками центра их служебных обязанностей. Кроме того, это нарушение будет отражено в ежегодном докладе НЦПП КР, который поступит на рассмотрение в Жогорку Кенеш.