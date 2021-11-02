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Происшествия

В Ноокенском районе мужчина убил собутыльника, а затем закопал его тело в поле

В Ноокенском районе по подозрению в убийстве задержан 49-летний местный житель. Об этом сообщает пресс-служба УВД Джалал-Абадской области.

Уточняется, что 21 октября в милицию поступило сообщение о том, что в селе Кызыл-Туу местные жители обнаружили труп в яме.

«На место выезжали оперативники. На вид мужчине было 35-40 лет, тело пролежало долгое время — уже виднелись кости. Факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Убийство» УК КР. В ходе следствия выяснилось, что погибшим является 39-летний местный житель. По подозрению в совершении преступления задержан 49-летний мужчина. В ходе допроса задержанный рассказал, что 9 октября он вместе с погибшим распивал спиртное. Между мужчинами произошла ссора, в ходе которой подозреваемый ударил собутыльника ножом. Чтобы избавиться от трупа, он положил тело в телегу, отвез его в поле и закопал. Решением суда подозреваемый взят под стражу на два месяца», — рассказали в УВД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/212465/
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