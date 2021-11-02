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Происшествия

В Сочи оштрафовали водителя дивана. За непристегнутый ремень

В соцсетях набирает популярность видео из Сочи, на котором несколько мужчин едут по дорогам города на диване с мотором.

В Instagram ГИБДД Сочи сообщили, что компанию мужчин на диване остановили сотрудники ДПС.

Транспортное средство изъяли и увезли на охраняемую парковку. «Было остановлено средство передвижения кустарного производства с двигателем внутреннего сгорания. Идентификация двигателя, составных частей и механизмов невозможна ввиду их демаркировки», — говорится в сообщении.

В отношении водителя составили административный протокол по статье 12.6 (управление водителем, не пристегнутым ремнем безопасности; перевозка непристегнутых пассажиров) КоАП.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/212448/
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